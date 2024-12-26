Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1.tur eşleşmeleri şöyle;

Mesarya SK - Serveroğlu Geçitkale GSK

Mağusa Türk Gücü - Binatlı YSK

Göçmenköy İYSK - Küçük Kaymaklı TSK

Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK

Miracle Değirmenlik SK - Türk Ocağı Limasol SK

Karşıyaka SK - Atoll Kozanköy SK

Alsancak Yeşilova SK - Mormenekşe GBSK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Northernland Dipkarpaz SK

Yalova SK - Çetinkaya TSK

Lapta TBSK - Lefke TSK

Hamitköy ŞHSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Maraş GSK - Cihangir GSK

Yeniboğaziçi DSK - Gönyeli SK

Çanakkale TSK - Doğan Türk Birliği

Düzkaya KOSK - DND L. Gençler Birliği SK

Vadili TÇBSK - Yenicami AK