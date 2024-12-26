Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu
26/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1.tur eşleşmeleri şöyle;
Mesarya SK - Serveroğlu Geçitkale GSK
Mağusa Türk Gücü - Binatlı YSK
Göçmenköy İYSK - Küçük Kaymaklı TSK
Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Miracle Değirmenlik SK - Türk Ocağı Limasol SK
Karşıyaka SK - Atoll Kozanköy SK
Alsancak Yeşilova SK - Mormenekşe GBSK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Northernland Dipkarpaz SK
Yalova SK - Çetinkaya TSK
Lapta TBSK - Lefke TSK
Hamitköy ŞHSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Maraş GSK - Cihangir GSK
Yeniboğaziçi DSK - Gönyeli SK
Çanakkale TSK - Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK - DND L. Gençler Birliği SK
Vadili TÇBSK - Yenicami AK