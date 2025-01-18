DAIKIN KIBRIS KUPASI'NDA 1.TUR GOLLÜ BAŞLADI
YAYIN TARİHİ:
18/01/2025
DAIKIN KIBRIS KUPASI'NDA 1.TUR GOLLÜ BAŞLADI
Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur karşılaşmaları 8 maçla başladı. 7 Süper lig ekibi yanında Karşıyaka'yı eleyen Birinci Lig temsilcisi Atoll Kozanköy adlarını 2.tura yazdırdı.
Esentepe uzatma dakikalarında MH Yılmazköy'ü saf dışı bırakırken, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Kupası'nı kazanan Göçmenköy, K.Kaymaklı'yı penaltı atışlarıyla eledi. Daikin Kıbrıs Kupası'nda bugün alınan sonuçlar şöyle;
YAYIN TARİHİ: