DAIKIN KIBRIS KUPASI'NDA 1.TUR GOLLÜ BAŞLADI

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18/01/2025

DAIKIN KIBRIS KUPASI'NDA 1.TUR GOLLÜ BAŞLADI

DAIKIN KIBRIS KUPASI'NDA 1.TUR GOLLÜ BAŞLADI

Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur karşılaşmaları 8 maçla başladı. 7 Süper lig ekibi yanında Karşıyaka'yı eleyen Birinci Lig temsilcisi Atoll Kozanköy adlarını 2.tura yazdırdı.
Esentepe uzatma dakikalarında MH Yılmazköy'ü saf dışı bırakırken, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Kupası'nı kazanan Göçmenköy, K.Kaymaklı'yı penaltı atışlarıyla eledi. Daikin Kıbrıs Kupası'nda bugün alınan sonuçlar şöyle;

 

 

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TAGS: KKTC, DAIKIN KIBRIS, Spor
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