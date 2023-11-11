Daily Mail'e dava açan Prens Harry'ye mahkemeden iyi haber

Londra Yüksek Mahkemesi, Prens Harry ve Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi tanınmış davacının, telefon dinleme ve diğer yasa dışı faaliyet iddiaları nedeniyle Daily Mail yayıncısına karşı açtıkları davayı yargılamaya götürebileceklerine karar verdi.

Daily Mail'in yayıncısına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini sürdürme hakkı kazanan Prens Harry ve diğer davacılar, gazeteyi yasadışı yollarla bilgi toplamak ya da toplanması talimatını vermekle suçlarken, Associated Newspapers Limited (ANL) bunu "kesinlikle" reddediyor.

Ancak mahkeme dün, Associated Newspapers'ın, müzisyen Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ve Barones Doreen Lawrence tarafından da ileri sürülen iddiaların reddedilmesi yönündeki başvurusunu kabul etmedi.

Gazete, iddia edilenlerin, iddianın ileri sürülmesinden altı yıldan daha uzun bir süre önce gerçekleştiğini, yani zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürmüştü. Ancak mahkeme, yayıncı Associated Newspapers'ın iddiaların hiçbirini çürütemediğini tespit etti ve davanın yargılamaya devam edebileceğine hükmetti.

İddialar arasında başkalarının evine ve arabasına dinleme cihazları yerleştirmesi için özel dedektifler tutmak, hileli yollarla tıbbi ve mali bilgileri temin etmek ve telefon konuşmalarına erişip dinlemek yer alıyor.

Aralarında Prens Harry'nin de olduğu yedi davacı, karar sonrası yaptıkları açıklamada karardan "memnuniyet duyduklarını" belirterek, "Duruşmada gerçeği ortaya çıkarma ve Associated Newspapers'taki sorumluların tamamen hesap vermesini sağlama niyetindeyiz" ifadesini kullandı.

Davanın mahkemeye taşınmasının finansal sonuçları hakkında The Independent'a konuşan, özel hayatın gizliliği alanında uzman avukat Philippa Dempster "2015'e kadar uzanan telefon hackleme iddialarında, kayıtlardaki en yüksek tazminat cezaları en az 200 bin sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) civarında. Mevcut davalarda yedi davacı olduğu düşünüldüğünde, yalnızca tazminat ödemesi yaklaşık 1,5 milyon sterline (yaklaşık 52 milyon TL) varabilir" dedi.

Dempster ayrıca, "Davanın mahkemeye taşınması halinde her iki tarafın da masraflarının bu tutarı aşması muhtemel. Dolayısıyla iddiaların kabul edilmesi halinde, Associated Newspapers'ın tazminat ve masraflardaki nihai faturası rahatlıkla 4-5 milyon sterlin (yaklaşık 140-175 milyon TL) civarında olabilir" ifadesini kullandı.

Prens Harry, Yüksek Mahkeme'de Mirror Group Gazeteleri ve The Sun'ın ana şirketi ve Rupert Murdoch'un feshedilmiş News Group Gazeteleri aleyhine ayrı davalar açtı.

Ana şirketi artık Reach olarak bilinen Mirror Group, 2015'te yapılan bir yargılamada, telefon korsanlığı yapıldığının tespit edilmesinin ardından sekiz ünlüye şimdiden 1,2 milyon sterlin tazminat ödedi. Şirket o zamandan bu yana hukuk davalarına ilişkin yüzlerce tazminat talebini karşıladı.