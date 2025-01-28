“Daima İleri” isimli kitabın tanıtımı yapılacak

İş insanlarından Mustafa Başman’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı “Daima İleri” isimli kitap tanıtılıyor.

Mevhibe ve Mustafa Başman Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, tanıtım etkinliği 31 Ocak Cuma saat 18.00’de Lefkoşa Grand Pasha Hotelde yer alacak.

Özlem Otur tarafından kaleme alınan kitapta, Mustafa Başman’ın çocukluğu, savaş yılları anıları, ailesi ve 65 yıl önce ağabeyi Salih Başman ile birlikte kuruduğu “Başman Group”un ilham veren başarı öyküsü yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca Mustafa Başman ve merhume eşi Mevhibe Başman’ın ülkesinden kazandığını ülkesine katma sorumluluğu ile başta eğitim olmak üzere sağlık, çevre, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyetlerini birlikte başlattığı birçok projenin tek bir çatıda toplandığı Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın tanıtımı da yapılacak.