Dairede vaka çıkmasına rağmen çalıştırılmalarına, tepki gösterdiler

Haber Kıbrıs-Özel

Gazimağusa Vergi Dairesi’nde bir çalışanın PCR testinin pozitif çıkması dairede endişe yarattı. Personel, pozitif vaka çıkmasına rağmen çalıştırılmalarına tepki gösterdi. Daire çalışanları, söz konusu çalışanın beş gündür dairede bulunmaması gerekçesiyle, tedbir alınmadığını belirtirken, “Beş gün önce de virüsü taşıyor olabilirdi” diyor.

Olaydan sonra PCR dahi yapılmadan çalıştırılmalarına tepki gösteren daire personeli, “Söz konusu şahsın ilk testinin negatif olduğu, sonra pozitife dönüştüğü söyleniyor. Biz de burada işi şansa bırakmış şekilde çalıştırılıyoruz. Bu kadar tedbirsizlik olur mu?” diye tepki gösterdi.

Bazı çalışanlar, söz konusu personelin sadece oda arkadaşlarının eve gönderilmesinin yeterli olmayacağına inanıyor.

PCR testleri yarın yapılacak

Personelin sert tepki göstermesi üzerine yarın saat 08.00’de tüm personele PCR testi yapılacağı öğrenildi ama personel Covid-19’da kaybedilen her dakikanın önemi olduğuna dikkat çekerek, korktuklarını söyledi.

Pozitif olan söz konusu personelin çocuğunun pozitif olduğu, personelin de ondan bulaştığı bildirildi.

Bu arada halen cihaza parmak basılarak daireye girildiğine dikkat çeken bazı vatandaşlar, böyle bir zamanda parmak basılarak daireye girilmesinin sakıncalı olduğunu ve bu uygulamaya son verilmesini istediklerini vurguladı.

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02/02/2021 22:28