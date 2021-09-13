Daireler yarın sahaya iniyor

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına her yıl düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl da gerçekleşiyor.

Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 Eylül Salı günü (yarın) başlayacak.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuva her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize ediliyor ve maçlar her hafta Salı-Çarşamba akşamları oynanacak.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 8 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek ve ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarın başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maç programı şöyle:

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13/09/2021 11:38