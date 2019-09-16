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Dairelerde 3.Hafta Başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası üçüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

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16/09/2019

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Dairelerde 3.Hafta Başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası üçüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

İlk maçlar saat 19.00’da başlayacak.

Program ve puan durumları şöyle:

16 Eylül Pazartesi
A Grubu
Saat 19.00 Polis Merkezi - Hastane
Saat 20.00 KIB-TEK - Devlet Piyangosu
Saat 21.00 İhtiyat Sandığı - Gelir ve Vergi Dairesi

17 Eylül Salı
B Grubu
Saat 19.00 Telefon Dairesi - Sayıştay
Saat 20.00 Meclis - Din İşleri Bakanlığı
Saat 21.00 Tarım Bakanlığı - Turizm Bakanlığı


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TAGS: kktc daireler arası halı saha futbol turnuvası, haber kıbrıs, 3.hafta
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