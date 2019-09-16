Dairelerde 3.Hafta Başlıyor
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası üçüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
16/09/2019
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası üçüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
İlk maçlar saat 19.00’da başlayacak.
Program ve puan durumları şöyle:
16 Eylül Pazartesi
A Grubu
Saat 19.00 Polis Merkezi - Hastane
Saat 20.00 KIB-TEK - Devlet Piyangosu
Saat 21.00 İhtiyat Sandığı - Gelir ve Vergi Dairesi
17 Eylül Salı
B Grubu
Saat 19.00 Telefon Dairesi - Sayıştay
Saat 20.00 Meclis - Din İşleri Bakanlığı
Saat 21.00 Tarım Bakanlığı - Turizm Bakanlığı