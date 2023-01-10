Dakar Rallisi’nin 9. etabını Sebastien Loeb kazandı

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde 9'uncu etap tamamlandı. Amatörlerin yanı sıra ustaların rekorlar kırmak için mücadele verdiği Dakar Ralli’nin 9'uncu etabını otomobil kategorisinde Sebastien Loeb kazandı.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin 9'uncu etabı sona erdi. Dakar Rallisi’nin 9'uncu etabını otomobil kategorisinde Sebastien Loeb 1'inci sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah hala 1'inci sırada bulunuyor. Bir sonraki etap yarın Haradh-Shaybah arasında yapılacak.

Sebastien Loeb, yarışın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için iyi bir etaptı. İyi bir sürüş yakaladık. Bazı yerlerde önümüzde yanlış yola sapan motosiklet izleri sebebiyle yolu karıştırdık. 2 yerde rotamızı tekrar oluşturmak zorunda kaldık. Önemli saniyeler kaybettik ama sonunda etabı kazandık” yorumunu yaptı.

GÜNLÜK ÖZETLER RED BULL TV’DE

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılıyor. 2023 Dakar Rallisi’nin günlük özetleri ve her günün raporu Red Bull TV’de olacak.

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10/01/2023 18:10