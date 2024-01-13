Dakar'da Loeb ve Van Beveren rüzgarı
2024 Dakar Rallisi'nin iki gün süren 6. etabını otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Adrien Van Beveren zirvede tamamladı.
13/01/2024
Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 626 kilometrelik Shubaytah-Shubaytah etabında ikinci gün mücadelesi sona erdi.
Otomobil sınıfında Bahrain Raid takımından Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 7 saat 21 dakika 56 saniye ile birinciliği elde etti.
Audi ekibinden İspanyol Carlos Sainz, 2 dakika 1 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı İsveçli Mattias Ekström, 10 dakika 55 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.
Genel klasmanda Sainz, 24 saat 59 dakika 32 saniyelik derecesiyle ilk sırada bulunuyor.
Motosiklette kazanan Van Beveren
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien Van Beveren, 7 saat 57 dakika 29 saniye ile altıncı etabın galibi oldu.
Avustralyalı Toby Price'ın (Red Bull KTM) ikinci, ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ise üçüncü en iyi zamana imza attı.
Genel klasmanda ABD'li Brabec, 27 saat 11 dakika 21 saniye ile zirvede yer alıyor.
Yarını dinlenerek geçirecek sürücüler, 14 Ocak Pazar günü Riyad-Al Duwadimi arasındaki 483 kilometrelik 7. etapta mücadele edecek.