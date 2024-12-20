Adalet İçin Ses Ver! Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Namık Kemal Meydanı'nda Toplanıyor



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Haber Kıbrıs Web TV’de Levent Kutay ve Muazzez Gazihan’ın programına telefonla bağlanarak, bugün saat 18.30'da Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleştirecekleri eylemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaya, "Bugün bir kez daha adalet için sesimizi duyuracağız. 6. duruşmada karar açıklanabilir sinyali üzerine, daha güçlü bir şekilde 'Adalet için ses ver' diyerek bu eylemi yapacağız." dedi.

Karakaya, İsias Otel'deki cinayetle ilgili adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İsias Otel'de bir cinayet işlendiğini ve bu cinayetin gerçek cezasının olası kastla olacağını tekrar haykırmak için tüm halkımla ve destekçilerimizle saat 18.30’da Namık Kemal Meydanı'nda olacağız." dedi.