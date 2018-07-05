Dalgıçlardan inanılmaz keşif… En az 500 yıllık

Yerel Oppland Arbeiderblad gazetesinin haberine göre, Norveçli dalgıçlar Miro Baricic ile Knut-Erik Gylder, batık aramak için dalış yaptıkları gölün derinliklerinden 16. yüzyıldan kalma kılıç çıkardı.

Dalışlarda genelde çöplerle karşılaştıklarını anlatan Gylder, dalgıç arkadaşı Baricic’in tabandan tarihi bir savaş kılıcı bulduğunu ve onu çıkardıklarını belirtti.

Dalgıçlar, kılıcı sergilenmek üzere Mjosa Müzesi’ne teslim etti. Müze Müdürü Julsrud Berg, kılıcın 500 yıl öncesine ait olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Berg, “Muhtemelen bu bir savaş kılıcı. Çünkü bunun gibi iki elle kavranan kılıçlar, 16. yüzyılda Avrupa’daki savaşlarda yaygın olarak kullanıldı.” dedi. Berg, kılıcın törenlerde veya sembolik amaçlarla da kullanılmış olabileceğini söyledi.

Keskinliğini hala koruduğu belirtilen tarihi eserin, ileride Oslo Kültür Tarihi Müzesi’ne, ardından da Norveç Denizcilik Müzesi’ne taşınacağı bildirildi.