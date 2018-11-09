Dali ve Goya tabloları selfie kurbanı oldu

Rusya’da bir sanat galerisinde selfie çekmek isteyen 4 kadının yaslandığı duvar devrilince Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları zarar gördü.



Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki sanat galerisinde sergilenen İspanyol sürrealist Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları zarar gördü. 27 Ekim’de yaşanan kaza anını kaydeden kamera görüntüleri Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından servis edildi. Müzeyi ziyaret eden 4 kadın selfie çekilmek için yapay duvara yaslanınca duvar devrildi, dünyaca ünlü Dali ve Goya tabloları duvarın altında kaldı.



Müzeden yapılan açıklamada Goya’nın tablosunun çerçeve ve camının kırıldığı, Dali’nin tablosunun ise tamamen zarar gördüğü belirtildi.