Dalında kalan narenciye için kilo başına 0.90 TL destek

ads ads ads ads
08/11/2022

ads
Dalında kalan narenciye için kilo başına 0.90 TL destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dalında kalan narenciyeye kilo başı 90 kuruşluk desteğin Kooperatif Merkez Bankası Güzelyurt Şubesi'nden alınabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, dalında kalma ihtimali olup Cypfruvex’de sıkmaya gönderilen narenciye ürünleri (valensiya, limon, washington, yafa ve greyfurt) için açıklanan kilo başı 90 kuruşluk desteğin Kooperatif Merkez Bankası Güzelyurt Şubesi'nden alınabileceği belirtildi.

Bakanlık, 400 üretici için Kooperatif Merkez Bankası'na 12 milyon 991 bin TL yatırıldığı açıklandı.

08/11/2022 12:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: narenciye, tarım, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.