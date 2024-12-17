Dalında kalan Valenciya ürününe ton başına 6 bin TL destek ödenecek

Bakanlar Kurulu, dalında kalan Valenciya türü portakal ürünü için üreticilere ton başına 6 bin TL destek ödenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, narenciye üreticilerinin kayıplarını minimize etmek, narenciye sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bir defaya mahsus olmak kaydıyla, dalında kalan Valenciya ürününe 6 bin TL/ton destek ödemesi yapılacağı kaydedildi.