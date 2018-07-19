Damadına kızdı, elmacık kemiğini kırdı

Gamze PİR BAYKUR

Akdoğan’da hem damadı hem de komşusu olan Aziz K.’ya yüksek sesle müzik dinlediği için sinirlenen Hüseyin T., Aziz K'yı ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğini kırdığı gerekçesiyle tutuklandı. “Vahim zarar” ve “Mülke tecavüz” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıltı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yüksek sesle müzik dinlemesine sinirlendi…

Meselenin tahkikat memuru Kaya Savaşçı, zanlı Hüseyin T.’ın 15 Temmuz tarihinde damadı ve komşusu olan Aziz K.’nın yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bahçe duvarından K.’nın evine atlayarak mülke tecavüz ettiği ve K.’yı ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Savaşçı, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hüseyin T.’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.