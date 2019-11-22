Damar Sertliği Nedir? Arteriyoskleroz / Ateroskleroz Belirtileri ve Nedenleri

Damar Sertliği (Arteriyoskleroz), oksijen ve besin taşıyan kan damarları kalın ve sert hale geldiğinde oluşur ve bazı durumlarda organ ve dokularınıza kan akışını kısıtlar. Sağlıklı arterler esnek ve elastiktir, ancak zamanla arterlerinizdeki duvarlar sertleşebilir ve esnekliğini yitirebilir.

Ateroskleroz spesifik bir arteriyoskleroz türüdür, ancak terimler bazen birbirinin yerine kullanılır.

Ateroskleroz, kan akışını kısıtlayabilen, arter duvarlarında yağların, kolesterolün ve diğer maddelerin yani plakların birikmesini ifade eder.

Plak patlayabilir ve kan pıhtısı oluşumunu tetikleyebilir. Ateroskleroz sıklıkla kalp sorunu olarak kabul edilmekle birlikte, vücudunuzun herhangi bir yerindeki arterleri etkileyebilir. Ateroskleroz önlenebilir ve tedavi edilebilir.

Arter ve Damar Sertliği (Arteriyoskleroz / Ateroskleroz) Belirtileri

Ateroskleroz yavaş yavaş gelişir. Hafif ateroskleroz genellikle herhangi bir belirti göstermez.

Genellikle arterler organ ve dokularınıza yeterli kan akışını sağlayamayacak kadar daralıncaya veya tıkanıncaya kadar ateroskleroz semptomları görülmez.

Bazen bir kan pıhtısı kan akışını tamamen bloke eder, hatta parçalara ayrılır ve kalp krizi veya felci tetikleyebilir.

Orta ile şiddetli ateroskleroz belirtileri hangi arterlerin etkilendiğine bağlıdır. Örneğin:

Kalp damarlarınızda damar sertliği (ateroskleroz) varsa, göğüs ağrısı veya baskı (anjina) gibi semptomlarınız olabilir.

Beyninize giden arterlerde (damar sertliği) ateroskleroz varsa, kollarınızda veya bacaklarınızdaki ani uyuşukluk veya zayıflık, konuşma zorluğu veya konuşma bozukluğu, bir gözde geçici görme kaybı veya yüzünüzdeki kaslarda sarkma gibi belirti ve semptomlar olabilir. Bunlar, tedavi edilmediği takdirde felçle ilerleyebilecek geçici iskemik atak (TIA) sinyalini verir.

Kollarınızda ve bacaklarınızdaki atardamarlarda ateroskleroz varsa, yürürken bacak ağrıları gibi periferik atardamar semptomları yaşayabilirsiniz (topallama).

Eğer arterlerinizde böbrekle de soruna yol açan Damar Sertliği (ateroskleroz) varsa, yüksek tansiyon veya böbrek yetmezliği gelişebilir.

Damar Sertliği İçin Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Damar Sertliği (Ateroskleroz) olduğunu düşünüyorsanız, vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz. Ayrıca göğüs ağrısı (anjin), bacak ağrısı veya uyuşukluk gibi yetersiz kan akışının erken belirtilerine dikkat edin.

Erken tanı ve tedavi aterosklerozun kötüleşmesini durdurabilir ve kalp krizini, felci veya başka bir acil tıbbi durumu önleyebilir.

Arter ve Damar Sertliği (Arteriyoskleroz / Ateroskleroz) Nedenleri

Ateroskleroz, çocukluk yaşlarında başlayabilen ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Kesin neden bilinmemekle birlikte ateroskleroz, bir arterin iç tabakasında hasar veya yaralanma ile başlayabilir. Hasar şunlardan kaynaklanabilir:

Damar Sertliği Nedenleri

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol

Yüksek trigliseritler, kanınızda bir tür yağ (lipit)

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı

İnsülin direnci, obezite veya diyabet

Artrit, lupus veya enfeksiyon gibi hastalıklardan enflamasyon, iltihaplanma.

Bir atardamarın iç duvarı hasar gördüğünde, kan hücreleri ve diğer maddeler genellikle yaralanma bölgesinde toplanır ve atardamarın iç astarında birikir.

Zamanla, kolesterol ve diğer hücresel ürünlerden oluşan yağ birikintileri (plak) ayrıca yaralanma bölgesinde birikir ve atardamarları daraltarak sertleşir. Engellenen arterlere bağlı organlar ve dokulara yeterli kan akışı olmaz.

Yağ birikintilerinin parçaları kırılabilir ve kan dolaşımına girebilir.

Ek olarak, plakanın düzgün bir şekilde kaplanması, kolesterol ve diğer maddeleri kan dolaşımına aktarabilir. Bu durum, kalbinize tıkanmış kan akışının kalp krizine neden olması gibi, vücudunuzun belirli bir yerine kan akışını engelleyebilecek bir kan pıhtılaşmasına neden olabilir.

Kan pıhtısı vücudunuzun diğer bölgelerine de gidebilir ve başka bir organa giden akışı bloke eder.

Arter ve Damar Sertliği (Arteriyoskleroz / Ateroskleroz) Risk Faktörleri

Arterlerin sertleşmesi zamanla ortaya çıkar. Yaşlanmanın yanı sıra, Damar Sertliği (ateroskleroz) riskini artıran faktörler şunlardır:

Damar Sertliğini Artıran Faktörler

Yüksek tansiyon

Yüksek kolestorol

Şeker hastalığı (Diyabet)

Aşırı kilo

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı

Ailesel erken kalp hastalığı geçmişi

Egzersiz eksikliği

Sağlıksız beslenme

Arteriyoskleroz / Ateroskleroz) Komplikasyonları

Damar Sertliği (Ateroskleroz) komplikasyonları, hangi arterlerin bloke edildiğine bağlıdır. Örneğin:

Koroner Arter Hastalığı

Ateroskleroz kalbe yakın arterleri daralttığında, göğüs ağrısına (anjina), kalp krizine veya kalp yetmezliğine neden olabilecek koroner arter hastalığı gelişebilir.

Karotid Arter Hastalığı

Damar Sertliği (Ateroskleroz) , beyninize yakın atardamarları daralttığında, geçici iskemik atak (TIA) veya felce neden olabilen karotid arter hastalığı gelişebilir.

Periferik Arter Hastalığı

Ateroskleroz, kollarınızdaki veya bacaklarınızdaki atardamarları daralttığında, kollarınızda ve bacaklarınızda periferik arter hastalığı adı verilen bacaklarda dolaşım problemleri gelişebilir.

Bu sizi sıcağa ve soğuğa daha az duyarlı hale getirebilir, yanma veya donma riskini artırabilir. Nadir durumlarda, kollarınızda veya bacaklarınızdaki zayıf kan dolaşımı doku ölümüne (kangren) neden olabilir.

Anevrizma

Damar Sertliği (Ateroskleroz), vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek ciddi bir komplikasyon olan anevrizmalara da neden olabilir. Bir anevrizma, atardamarınızın duvarındaki bir çıkıntıdır.

Anevrizması olan çoğu kişi de semptom yoktur. Anevrizma alanında ağrı ve zonklama meydana gelebilir ve tıbbi bir acil durum gerektirebilir.

Anevrizma patlarsa, hayati tehlike arz eden iç kanama ile karşılaşabilirsiniz. Bu genellikle ani ve yıkıcı bir olay olmasına rağmen, bazı durumlarda yavaş bir sızıntı oluşması da mümkündür.

Bir anevrizma içindeki kan pıhtısı patlarsa, uzaktaki bir noktada bir arteri tıkayabilir.

Kronik Böbrek Hastalığı

Ateroskleroz , böbreklerinize giden arterlerin daralmasına neden olarak oksijenli kanın onlara ulaşmasını önleyebilir. Zamanla, bu israfın vücudunuzdan çıkmasını önleyerek böbrek fonksiyonunuzu etkileyebilir.

Arter ve Damar Sertliği ( Arteriyoskleroz / Ateroskleroz) Önleme

Damar Sertliği tedavisi için önerilen aynı sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri de önlemeye yardımcı olur. Bunlar şunları içerir:

Damar Sertliği Önleme

Sigarayı bırakmak

Sağlıklı besinler yemek

Düzenli egzersiz yapmak

Sağlıklı bir kiloyu korumak

Yaşam tarzı değişikliklerini yavaş yavaş yapmalısınız ve uzun vadede hangi yaşam tarzı değişikliklerinin sizin için yönetilebilir olduğunu keşfetmeli ve devam etmelisiniz.

Kaynak:Damar Sertliği Nedir? Arteriyoskleroz / Ateroskleroz Belirtileri ve Nedenleri

22/11/2019 09:48