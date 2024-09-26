Damarları açan sebze! Suyu tansiyonu dengeliyor

Pancarlar, salatalarda sunduğu sayısız sağlık faydası, çıtırlığı ve canlı kırmızı rengiyle tanınır. Bu çok yönlü ve besleyici sebze, her diyete uyum sağlayabilir.

Pancarların besin açısından zenginliği vücut sağlığı için önemlidir. Çünkü içerisinde pek çok vitamin ve minerali barındırır.

Düzenli olarak pancar tüketmek daha enerjik ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olur.

İşte pancarı beslenme listenize eklemeniz için 6 neden:

1- KAN BASINCINI DÜZENLER

Pancarların öne çıkan faydalarından biri, sağlıklı kan basıncı seviyelerini korumaya yardımcı olma yetenekleridir. Vücutta nitrik okside dönüşen nitrat bakımından zengin olan pancarlar, hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını önemli ölçüde düşürebilir. Düzenli tüketimi kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilir.



Damar duvarının bütünlüğünü ve elastikliğini koruyabilmesi için gereken nitrik oksit üretimini de pancar yenince maksimuma çıkıyor.

2- ENERJİ VE PERFORMANSI ARTIRIR

Sporcular pancarları faydalı bulabilirler çünkü nitratlar hücrelerdeki enerji üreticileri olan mitokondrilerin verimliliğini artırarak fiziksel performansı artırır. Çalışmalar pancar suyunun dayanıklılığı artırabileceğini, kardiyovasküler performansı iyileştirebileceğini ve egzersiz sırasında oksijen kullanımını artırabileceğini göstermektedir.

3- VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

İltihaplanma, çoğu hastalığın temel nedenidir. Vücuttaki düzenli aşınma ve yıpranma, iyileşmediğinde kronik iltihaplanmaya yol açabilir.

Pancarlar ayrıca kırmızı renklerinden sorumlu pigmentler olan betalainler nedeniyle iltihap önleyici özellikleriyle de bilinir. Bu bileşikler vücuttaki iltihabı etkili bir şekilde azaltabilir.

4- BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLER

Sindirim ve karaciğer sağlığı için pancar, sindirim düzenliliğini destekleyen diyet lifi ve toksinleri nötralize ederek ve ortadan kaldırarak karaciğer fonksiyonuna yardımcı olan bileşikler sağlar.

Pancar suyu ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve gün boyunca sabit enerjiyi korumak için faydalıdır.

5- BEYNİ GELİŞTİRİR

İnsanlar yaşlandıkça beyin sağlığını korumak önemli hale gelir. Pancarlar beyne giden kan akışını artırabilir, potansiyel olarak hafızayı ve görev değiştirme yeteneklerini geliştirebilir, ön çalışmalar bunu önermektedir. Bu, beyninizin en iyi oranda çalışmasına ve sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.

6- KALORİSİ DÜŞÜK

Tipik 100 gram haşlanmış pancar porsiyonu 44 kalori, 1,7 gram protein, 0,2 gram yağ ve 2 gram lif içerir ve bu da onu düşük kalorili ancak besin açısından yoğun bir seçenek haline getirir. Bu, onu kilo verme diyetinize mükemmel bir ek yapar.

PANCAR SUYU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Pancarın kendisi gibi suyu da şifa kaynağı. Pancar suyu, nitrat açısından zengindir. Bu bileşen, damarları genişleterek kan basıncını düşürebilir.



Nitratlar, oksijen kullanımını artırarak dayanıklılığı geliştirebilir. Sporcular tarafından performans artırıcı olarak kullanılır.Pancar, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerine yardımcı olan betalainler içerir.



Pancar suyu, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar bakımından zengindir, bu da hücre hasarını azaltabilir. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olabilir.



Vitamin ve mineral açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Pancar, magnezyum ve folat gibi bileşenler sayesinde ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.



