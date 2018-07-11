Damat balayında öldü, sebebi şoke etti!

Evliliğinin mutluluğunu yaşayan damat, balayına çıktıktan birkaç gün sonra kendini kötü hissetmeye başladı. İngiltere, Batı Yorkshire'da yeni evlenen çift balayına Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na gitmişti. Beraber orada üç gün geçiren çiftten sadece gelin geri dönebildi ve damat, hayatını kaybetti. Damadın ölüm sebebi ise ancak otopside öğrenilebildi...

KABUS ÜÇÜNCÜ GÜN BAŞLADI

Yeni evli, Aimee ve Alan Simms, 2011 yılında tanışmıştı. Bu ay evlenen çift, balayı için Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na gitti. İki gün boyunca etrafı gezen çiftin kâbusu üçüncü gün başladı.

Üçüncü günün sabahı Damat Alan kahvaltıdan sonra odada kaldı, eşi ise havuza gitti. Annesi ile konuşan Alan kötü hissetmeye başlamıştı. Öğleden sonra durumu kötüleşmeye başlayan Alan tüm günü uyuyarak geçirdi. Eşine göre, akşam yemeğinde normalden daha sessizdi ve yemekten sonra hemen odaya gitmek istemişti.

HEMŞİRE ZEHİRLENDİ SANDI AMA...

Gece 4 gibi, acıyla uyanan Alan, Aimee'den doktor çağırmasını istedi. Otelin hemşiresi, onun yemekten zehirlendiğini sandı. Uygun ilaçları veren hemşire Alan'ı 4 saat boyunca kontrol altında tuttu.

Saat 8'de hastaneye kaldırılan Alan, bilmediği bir sebepten dolayı çok kötü hastaydı. Eşi Aimee, "Hastaneye kaldırırken çok kötüydü. Her daim yanındaydım. Ona sadece zehirlendiğini ve iyi olacağını söyleyip durdum. Başını okşuyor, elini tutuyordum" dedi.

Alan, hastaneye kaldırılmasından kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Aimee, "Beni başka bir odaya aldıklarında neler olduğunu anlamıştım. Alan ölüyordu. Yaptıkları kalp masajı ve diğer tüm müdahaleler onu kurtaramadı" dedi.

Aimee, eşinin ölümünden sonra zorla uçağa bindirildi ve İngiltere'ye döndü. Aimee bu durum hakkında, "Beni zorla bindirdiler. Ondan ayrılmak istemiyordum. Daha yeni evlenmiştik. Uçak kalkar kalkmaz ağlamaya başladım. Günlerce ağladım" dedi.

2 gün sonra ise Alan'ın bedeni geldi ve otopsinin ardından cenaze gerçekleşti. Otopside Alan'ın 19 yaşındayken yakalandığı beyin kanserinin tekrarladığı öğrenildi. Kanser bu sefer ciğerlerinde kendini göstermişti ve son raddeye gelene kadar fark edilmemişti.