Damdaki kediler ve kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

İtfaiye Müdürlüğü, 04 Ekim-10 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 28 yangın ve 6 hususi servis olayı meydana geldiğini yaklaşık 354.200 TL zarar meydana geldiğini açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, park halinde bulunan karavanın kişi veya kişiler tarafından yakılması, yakıt kaçakları, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devrelerin yangınlara neden olduğuna dikkat çekildi

Açıklamada ayrıca van tipi aracın arkasında yüklü olan mermerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahsın çıkarılması, 2 farklı yerde kuyuya düşen köpeklerin çıkarılması ve 2 farklı yerde inşaatın damında mahsur kalan kedilerin İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı da ifade edildi.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI:

Lefkoşa:8

Geçitkale:7

Gazimağusa: 5

Girne:3

İskele:2

Güzelyurt:1

Yeşilköy:1

Çağlayan:1

LEFKOŞA 8 GEÇİTKALE 7 GAZİMAĞUSA 5 GİRNE 3 İSKELE 2 GÜZELYURT 1 ÇAĞLAYAN 1 YEŞİLKÖY 1 TOPLAM 28

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

04.10.2021–10.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sigara İzmariti 12 Kısa Devre 4 Sabotaj 3 Yakıt Kaçağı 2 Temizlik Maksatlı 2 Tespit Edilemeyen 2 Elektrik Telleri 1 İhmal Ve Dikkatsizlik 1 Baca 1 TOPLAM 28

04.10.2021–10.10.202 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 15 Ev 4 Anız 3 Motorlu Araç 3 Baca 1 Balya 1 Sair 1 TOPLAM 28

04.10.2021–10.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI Hayvan Kurtarma 4 Trafik Kazasında kurtarma 1 Asansörden kurtarma 1 TOPLAM 6

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11/10/2021 14:30