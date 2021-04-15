Damdan düşen 79 yaşındaki Çakmak ağır yaralandı
Salih Çakmak, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır şekilde yaralandı.
15/04/2021
Lefke’de sakin Salih Çakmak (E-79), dün saat 12:00 sıralarında, ikametgahının damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır şekilde yaralandı.
Çakmak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.