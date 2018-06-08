Damien Comolli’nin Fenerbahçe’ye ilk önerisi: Zeljko Buvac

Spor Toto Süper Lig takımı Fenerbahçe’de Damien Comolli’nin sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından, Fransız futbol adamının ilk hedef olarak Bosnalı çalıştırıcı Zeljko Buvac’ı hedef gösterdiği öğrenildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un yardımcılığını sürdüren 56 yaşındaki Buvac’ın kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği, Comolli’nin ise başarılı çalıştırıcı ile irtibata geçilmesi için Ali Koç yönetimine tavsiyede bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Buvac dedikodularının ortaya atılması Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler, futbol anlayışı olarak hücumcu bir yapıya sahip olan Buvac’ın takıma faydalı olacağı görüşünde birleşti.

Özellikle adının “Zeljko” olması Fenerbahçe taraftarının dikkatini çeken bir başka nokta oldu. Basketbolda Zeljko Obradovic ile başarıdan başarıya koşan Fenerbahçeli taraftarlar, “Zeljko ismindeki birinin başarısız olma ihtimali yok” yorumları yapıyor.

LAKABI: ‘BEYİN’

Buvac antrenörlük kariyerinin tamamına yakınını Alman teknik direktör Jurgen Klopp’un yardımcısı olarak geçirdi. 57 yaşındaki Bosnalı antrenörler Klopp’un yolu 26 yıl önce ikilinin futbolculuk döneminde Mainz’da kesişti.

Aynı formayı terlettikleri günlerde sıkı dost olan ikili bir de anlaşma yaptı. Kim teknik adam olarak bir takımın başına geçerse diğerini de yanında götürecekti. Anlaşmaya sadık kalan Klopp, Mainz’ın başına geçer geçmez ilk olarak eski takım arkadaşını yanına aldı.

İki Mainz’lı beraber Bundesliga’ya çıkmayı ve düşmeyi, Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalini ve Liverpool ile Premier Lig deneyimini beraber yaşadı. Nuri Şahin’in Dortmund günlerinde “Temelde birbirlerinin ikizi” şeklinde betimlediği ikilinin oyun anlayışları da aynı.

Buvac’ın futbolunda en önemli nokta ileri bölgede yüksek tempolu hücum pres. Antrenmanlarda bu konunun üzerinde saatlerce duran Bosnalı antrenör, Mainz’dan Liverpool’a koşan ve hücum yapan Klopp takımlarının arkasındaki bir numaralı adam oldu. Lakabı ‘Beyin’ olan Buvac, sessiz karakteri ve pek fazla konuşmayan yapısıyla da tanınıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN İLK ADIM

Geçtiğimiz ay ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek takımdan uzaklaşan Buvac’ın, Klopp ile bazı fikir ayrılıkları sonrasında tartışma yaşadığı ve yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde Buvac’ın gelecek yıldan itibaren teknik direktörlüğü düşündüğü ve bunun için hazırlık yaptığı öne sürülüyordu.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Buvac hakkında yaptığı bazı yorumlar;

Fenerbahçe'nin adı Zeljko Buvac ile anılmaya başlamış. Kendisi çok önemli bir ikinci adam görünümlü birinci adam. Klopp ile uzun yıllardır birlikte ve onun felsefesinin kilit adamlarındandır. Nereye gitse yanında onu da götürür.