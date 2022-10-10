Damla Boğaç Emiroğlu yazdı: Gayrimenkulde Kuzey Kıbrıs bir marka destinasyon olabilecek mi?

Damla Boğaç Emiroğlu yazdı:

Turizm destinasyonu olarak marka olmayı başarabildik mi?, Gayrimenkulde Kuzey Kıbrıs bir marka destinasyon olabilecek mi?

Marka destinasyon nasıl olunur? Farklılıkları ile, diğer destinasyonlardan ayırt edici özellikleri ile…otantikliği ile, unutulmaz ve keyifli deneyimleri ile ve en önemlisi de tüm bunları biraraya getirecek yapının oluşmasını sağlayacak; hükümet, iş dünyası, sivil toplum ve hedef kitle lokasyonları arasında güçlü işbirliği oluşturulması ile Kuzey Kıbrıs bir marka destinasyon olabilir.

Bir destinasyonun veya yerin marka haline gelmesi için slogan ve logo geliştirilmesinin çok ötesinde bir çalışma yapılmalıdır. O destinasyonun hikayeleri üzerinde çalışılmalı, bu hikayeleri hedef kitlenin benimsemesi, öğrenmesi ve onların kalplerine dokunması için çalışma yapılmalıdır. Kıbrıs’ın turistik bir destinasyon olduğu söyleniyor. Her yıl ilgili bakanlık turizm kampanyaları geliştirip zaman zaman konkurlar düzenleyip reklam harcamalarına binlerce lira harcamaktaydı. Sonuç ne kadar başarılı olduğu göreceli. Ancak marka bir destinasyon muyuz? Akılda kalıcı, kalbe dokunan hikayelerimiz var mı? Ziyaretçilerin ülkemizden ayrılırken nasıl anılarla ve duygularla gittiği, kaç tanesinin tekrar tatilini ülkemizde geçirmek için geri geldiği incelenmeli…

Ülkemizin, güneş, deniz ve kum dışında özelliklerinin ön plana çıkarılması, ziyaretçilerin güzel adamızı bunların dışında farklı ve ayrıcalıklı özellikleri için tercih etmesi, memleketimizin hikayelerini geliştirip markalaşmamızda öne çıkarmamız bu ziyaretçilerin kalplerine dokunmak ve buradan ayrılırken bize daha fazla ziyaretçi ile geri dönüşlerini sağlayacağı aşikardır. Dünyada benzeri örneği olmayan efsanelerimiz, tarihi yaşanmış olaylarımız saymakla bitmez. Yolu Kıbrıs’tan geçmiş krallar, padişahlar ve hatta yazarların burada yaşanmış hikayeleri kullanılarak Kuzey Kıbrıs markasının farklı, ayırt edici ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon olması sağlanmalıdır.

Gayrimenkulde Marka bir Destinasyon Olmak…

Internette arama motoruna ‘Gayrimenkul Yatırımı Destinasyonları’ diye yazıldığı zaman Kıbrıs’ı destinasyon olarak listelerde görüyoruz. Tabi ki bu Kuzey değil, Güney Kıbrıs’tır. Bunun yanında Kıbrıs coğrafyasına benzer destinasyonlardan tartışmasız yıllardır en önde olan İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerin yanında, Portekiz, Malta ve Malezya gibi ülkeleri de gayrimenkul yatırımı yapılabilecek ülkeler arasında görmeye başladık. Bugünlerde sosyal medyada en fazla karşılaşılan destinasyon ise Dubai kentindeki gayrimenkul projeleri oluyor. Dolayısı ile oyuna her geçen gün yeni ülkeler, şehirler katılıyor. Gana, Malezya, Hırvatistan, Portekiz vs gibi… Kuzey Kıbrıs bu ülkeler arasında nasıl farkedilir ve ayrıcalıklı bir destinasyon olabilir? Bu sektörde rekabetin artması, yeni oyuncuların katılması ile ülkemizi nasıl üst sıralara taşıyabilir ve rekabette biz de varız diyebiliriz? Marka bir destinasyon olmak için belli adımlar atılması, inşaat şirketleri, hükümet, müteaahitler birliği, mimarlar odası ve halkın da içinde dahil olacağı şekilde tüm paydaşların birlikte hareket ederek çalışmalar yapması sektöre olumlu yansıyacaktır.

Yabancı pazarı hedefleyen gayrimenkul sektörü 2026 ve 2027’leri satmaya başladı ve bu sektörde oluşabilecek en ufak bir terslik sektörü ve dolayısı ile ülkemizi, geçmiş gayrimenkul krizlerinden kat kat büyük bir krize sürükler.

Yapılması gereken özellikle paydaşların bir araya gelerek ‘Kuzey Kıbrıs Markası’nı geliştirmek için ürün geliştirme çalışmaları yapmak. Burada ‘ürün’ sadece inşaat projeleri değil, projelerin yakın ve uzak çevresi, köyleri, şehirleri ile bir bütün olarak ürünün geliştirilmesidir. Müşteri farkındalığını yaratmak, kalıcı hale getirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 11:07