Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz akşam Bebek Chilai adlı mekanda sosyal medya fenomeni Beyza Doruk’la yemek yedi.

ads ads ads
31/08/2021

ads
ads
ads
Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Arkadaşıyla hasret gideren oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ersubaşı, “Eski eşi Mustafa Cankeser’le barıştı” haberlerine açıklık getirdi: “Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Bir çocuğumuz var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz.”

Oyuncu, estetik haberler için de “Ufak dokunuşları seviyorum. Kimseye de kulak asmıyorum, yaptırmaya devam edeceğim” dedi.

31/08/2021 16:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Damla Ersubaşı
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.