Aziz isimli diziyle ekrana gelen Damla Sönmez’den kötü haber geldi. Kötü haber sonrası Aziz dizisinin başrol oyuncusu Damla Sönmez, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Çukur ve Güllerin Savaşı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Damla Sönmez, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veriyor.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kendisini kötü hisseden oyuncu koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı.

Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki güzel oyuncu, evinde karantinaya alındı.

Testinin pozitif çıkmasının ardından hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.

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03/04/2022 11:21