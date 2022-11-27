Dana adaylığını geri çekti

UBP Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşen Gazimağusa Belediye Başkankığı için kısa süre önce Bağımsız adaylığını açıklayan ve UBP’de disiplin kuruluna verilen Cem Dana, adaylığını geri çektiğini duyurdu.

İsmail Arter’in aday olmaması durumunda adaylığının devam edeceğini belirten Dana, “Arter adaysa, ben aday değilim” dedi. Arter ile anlaşması olduğunu ve ikisinden birinin aday olacağını belirten Dana, “Arter son ana kadar bana destek vereceğini söyledi. Partimden ihraç noktasına geldim, şimdi adayım diyor. Bu yaptığı vicdanlara sığmaz” ifadesini kullandı. Bu sabah UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile bir araya gelen Cem Dana, UBP adayı Dr. Erdal Özcenk’e destek verecek. Meclis üyeliğine aday olması da gündeme gelen Cem Dana, ailesi ile son bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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27/11/2022 13:41