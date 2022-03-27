Dana: Aslolan UBP üyesi, seçme- seçimle hakkına genel merkez müdahale etmemeli

Yerel seçimler için Gazimağusa Belediyesi aday adaylığını açıklayan Cem Dana, Ulusal Birlik Partisi’ne yönelik uyarılarını sürdürüyor.

UBP’nin Gazimağısa Belediyesi başkan adayları için üyeye gitmesi gerektiğinin altını çizen Dana “Ben, sonuna kadar, ‘üye karar versin’ demeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Cem Dana’nın açıklaması şöyle:

Demokrasilerde, aslolan seçmen iradesidir. UBP geleneğinde ise güç, üyededir. Ne benim, ne de başka bir UBP adayının, “Ben sandıkta kimseyle yarışmam. Partim beni belediye Başkan adayı olarak açıklasın, açıklamazsa bağımsız aday olacağım” deme hakkı yoktur.

Sadece Mağusa’da değil, adanın her noktasında UBP üyesi her isim, aday adayı olma, üye izin verirse Başkan adayı olma hakkı vardır. Parti içi disiplin, başka türlü sağlanamaz.

O zaman, adaylık hakkı elinden alınan, üye önüne çıkarılmayan kişilerin de bağımsız aday olma hakkı var. Ben, UBP’liyim. En zor zamanda da buradayım, belediyemiz en zor günleri yaşarken de burada mücadele içindeydim.

Sokak sokak, Mağusa’nın ihtiyacını biliyorum, mali olarak hem iş yaşamı, hem belediye asbaşkanı olarak geçen 8, toplamda 12 yıllık belediye Meclis üyeliği tecrübem var. Ben, sonuna kadar, “üye karar versin” demeye devam edeceğim. Üyede kaybedersem, kazanan kimse, UBP için çalışacağım. Süreci de bu demokratik duruşla yaşamaya, bu konuda ısrarlı olmaya devam edeceğim.

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27/03/2022 15:09