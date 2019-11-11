Dana: Yasal mevzuata aykırı kredi kullandırıldı

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Lİ-KOOP) müdürünün görevden alındığını ve konunun Polis Genel Müdürlüğü’ne aktarıldığını açıkladı. Dana, 10 tüzel kişiye kredi kullandıran kooperatifin bu uygulamasının yasal mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

Li-Koop sekreterlik görevini yapan Memduh Çeto’yu da sekreterlik görevinden aldığını belirten Dana, bugün itibarıyla Lefkoşa İktisat Kooperatifi Limited’e mukayyitlik başmüfettişi Çiğdem Özyiğit’i idare memuru olarak atadığını kaydetti.

Dana bugün düzenlediği basın toplantısında, göreve atandığı günden bugüne meydana gelen gelişmeleri ve Li-Koop’ta yaşananlar hakkında bilgi verdi.

“TEFTİŞİ YAPILMAYAN KOOPERATİF SAYISI 163”

Dana, kooperatiflerin ne durumda olduğuna yönelik analiz çalışması başlatıldığını dile getirerek, kooperatiflerle ilgili bilgi aktardı.

KKTC’de toplam 212 aktif kooperatifin 107’sinin kalkınma, 78’inin kredi, 24’ünün tasarruf ve üçünün de tüketim kooperatifi olduğunu dile getiren Dana, kooperatifler arasında 49’unun teftişinin yapıldığını, 163’ünün yapılmadığını; genel kurulu güncel olanların 40, olmayanların ise 162 olduğunu belirtti.

Dana, kooperatiflerin yüzde 76.88’inin teftişinin yapılmadığını, yüzde 76.42’sinin ise genel kurulunun güncel olmadığını söyledi.

İdare memuru ile yönetilen kooperatif sayısının 10 olduğunu dile getiren Dana, bu tespitlerle birlikte birçok kooperatifte denetimler yapılmaya başlandığını belirtti.

“KONU POLİSE AKTARILDI”

Dana, teftişler kapsamında Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin (Lİ-KOOP) de denetlendiğini ve kooperatif müdürüne, raporlar üzerine görevden el çektirildiğini ve konunun polise aktarıldığını söyledi.

Tüm hesapların incelendiğini ve teftişin tamamlandığını vurgulayan Dana, 2015 yılına ait raporda kooperatifteki olumsuz konuların yönetim kuruluna bildirildiğini kaydetti.

Dana, Fasıl 114 madde 6’ya göre kooperatiflerin üyelerinin sadece gerçek kişiler olabileceğini söyleyerek, kooperatifin 10 tüzel kişiye kredi kullandırdığının tespit edildiğini belirtti.

Bu şekildeki kredi verme uygulamasının Fasıl 114’e aykırı olduğunu dile getiren Dana, 2015 yılındaki teftiş sonucunda bu durumun rapor edildiğini, 2016 yılında yönetim kurulunun dönemin mukayyidi tarafından müfettiş raporundaki hususları düzeltme konusunda uyarıldığını ifade etti.

Dana, 2019 yılındaki denetim esnasında yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ve tüzel kişilere kredi kullandırılmaya devam edildiğinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Bu çerçevede kooperatifin yönetim kurulunu ve Lİ-KOOP sekreterlik görevini yapan Memduh Çeto’yu bugünden itibaren görevden aldığını belirten Dana, mukayyitlik başmüfettişi Çiğdem Özyiğit’i idare memuru olarak atadığını kaydetti.

Dana, idare memuru olarak atanan Çiğdem Özyiğit’in görevinin 14 Aralık tarihinde yapılacak Genel Kurula kadar devam edeceğini; kooperatifi sevk ve idare edeceğini ayrıca Genel Kurulun sağlıklı yapılmasını sağlamakla görevli olduğunu söyledi.

Dana, kooperatifin mali yapısının son derece sağlam olduğunu belirterek, mukayyitliğin mali yapıyı sarsacak bir olayın değil, yönetsel bir zafiyetin gereklerini yerine getirdiğini kaydetti.

Kooperatiflerin yüzde 80’inin teftişinin yapılmadığına işaret eden Dana, böyle bir dönemde usul ve hırsızlığa izin verilmeyeceğini kaydetti.

2020 yılında tüm kooperatiflerin teftişlerinin yapılması hedefinde olduklarını söyleyen Dana, genel kurullarını yapmayan Yönetim Kurullarını görevden alacağını belirtti.

11/11/2019 17:57