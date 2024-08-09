Dani Olmo imzayı attı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Barcelona, Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Dani Olmo için Leipzig'e 55 milyon euro ödeyen Dani Olmo'nun serbest kalma maddesi 500 milyon euro olarak belirlendi.
09/08/2024
Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Dinamo Zagreb'in yolunu tutan, oradan da Leipzig'e Transfer olan Dani Olmo, 10 yıl sonra Katalan ekibine geri döndü.
BONSERVİSİ 55 MİLYON EURO
Barcelona, Dani Olmo'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu. Katalanlar transfer için Leipzig'e 55 milyon euro ödedi.
DANI OLMO'NUN SERBEST KALMA BEDELİ 500 MİLYON EURO
26 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.
2023-24 sezonunda 25 maça çıkıp 1715 dakika sahada kalan Dani Olmo 8 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.