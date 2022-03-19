Daniel Radcliffe'den Harry Potter açıklaması

Harry Potter serisinin devam edebileceği iddialarına Daniel Radcliffe'den yanıt geldi. Yeniden kamera karşısına geçmek istemediğini aktaran Radcliffe “Şu sıralar yapmak istediğim türden bir şey değil” açıklamasında bulundu.

21 sene önce ilk filmi Harry Potter: Felsefe Taşı ile büyük bir furya başlatan Harry Potter serisi, geçtiğimiz aylarda HBO MAX’de yayınlanan Return to Hogwarts bölümüyle nostaljik bir deneyim yaşatmıştı. Seriden tanıdığımız birçok oyuncunun bir araya geldiği bu özel bölümde, filmler hakkında bilinmeyenler ve kamera arkasına dair pek çok görüntü paylaşılmıştı.



Ekibin bir araya gelmesi ise acaba yeni bir Harry Potter projesi olabilir mi ihtimalini güçlendirmişti. Yönetmen Chris Columbus yeni bir film için geri dönebileceğinin sinyallerini verirken Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe, Hogwarts’ın büyülü dünyasını geride bıraktığını açıkladı.

GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK ERKEN

“Şu an olduğum yerden çok memnunum ve o dünyaya geri dönmek hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi” diyen oyuncu, Star Wars serisinin yeniden çekilmesi ve oyuncularının 30-40 sene sonra geri dönmesini örnek göstererek Harry Potter dünyasının çok daha yeni olduğunu ve gelecek projeler için daha zaman olduğunu belirtti.

Son filmin üzerinden 10 sene geçtiğini vurgulayan Radcliffe, Harry Potter evrenine geri dönme konusunda “Şu sıralar yapmak istediğim türden bir şey değil” açıklamasında bulundu.



Daniel Radcliffe başrollerinde Sandra Bullock ve Channing Tatum’un yer aldığı The Lost City filmiyle yakın zamanda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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19/03/2022 11:43