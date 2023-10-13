Daniel Sturridge için tutuklama emri çıkarıldı

Liverpool ve Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge için Los Angeles'ta tutuklama emri çıkartıldı.

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13/10/2023

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Daniel Sturridge için tutuklama emri çıkarıldı

Bir dönem Liverpool ve Trabzonspor'da forma giyen İngiliz eski futbolcu Daniel Sturridge için Los Angeles mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

Daily Mail'in haberine göre emrin çıkarılma nedeni 2019 yılına dayanıyor. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve köpeği kaybolan Daniel Sturridge, köpeğini bulana 30 bin Dolar ödül verileceğini açıkladı. Ancak köpeği bulunmasına rağmen Sturridge, ödemeyi yapmadı.

Sturridge'in köpeğini bulan Foster Washinghton kart bilgilerini eski milli futbolcuya vermesine rağmen ödemeyi alamayınca Los Angeles mahkemesine başvurdu. Mahkemeye çıkmayan Sturridge için tutuklama emri çıkartıldı ve 30 Kasım için yeni duruşma ayarlandı.

13/10/2023 10:07
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TAGS: Daniel Sturridge
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