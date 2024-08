Daniele Santarelli'den Ebrar Karakurt tercihi için dikkat çeken sözler

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Başantrenör Daniele Santarelli, müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

SANTARELLI: "ÜÇÜNCÜ SETİ DAHA İYİ OYNADIK"



Santarelli, "Doğru anı bekleyecek sabrımız yoktu. Bu tür bir takıma karşı oynamak istiyorsak hemen öğrenmemiz gerektiğini birçok durumda kızlara söylemeye çalıştım. Çünkü eğer bu kadar çok hata yaparsak özellikle de hücumda, onlara karşı oynamak gerçekten imkansız. Üçüncü seti daha iyi oynadık. İlk ve ikinci setlerde ise iyi değildik" dedi.

Çeyrek finalden beklentisi sorulan Daniele Santarelli, "Her zaman kazanmak istiyorum. Bugün oyuncularla konuşmak istiyorum. Bugünkü hataları oyunculara göstermek istiyorum.

"BUGÜNKÜ MAÇI OYUNCULARA GÖSTERMEK İSTİYORUM"



İtalya çok iyi bir takım. Ayrıca çeyrek finaldeki diğer takımlar da çok iyi ama bazı anlarda gerçekten daha iyi çalışabiliriz ve eğer öğrenemezsek devam etmek gerçekten zor. Her zaman bir sonraki rakip takımı çalışmamız gerekiyor ama bugün onlara İtalya maçını göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"EBRAR KARAKURT ŞU AN FORMDA DEĞİL"



Öte yandan Santarelli, Ebrar Karakurt tercihine dair konuştu. Sports Tv'nin haberine göre Santarelli, "Ebrar şu an formda değil. Antrenmanlarda çok hata yaptı ve geçen yaz yaptığı gibi takıma denge getiremedi. Onu geri kazanmamız lazım. Bunu umuyorum. Bizim için çok değerli bir oyuncu ama benim şu an takım için olabilecek en iyi çözümleri bulmam lazım. Seçimlerimden ötürü herkes beni eleştirebilir ama ben takım için en iyi olanı seçiyorum ve sadece benim seçimim değil. İstatistikler de seçimin altını doldurur nitelikte" ifadelerini kullandı.

"UMARIM EBRAR'I GERİ KAZANABİLİRİZ"



"Ebrar'a ihtiyacımız olacak" diyen Santarelli, "Buradan sonra her maç çok zor olacak. Kazanmak için herkese ihtiyacımız olacak. Ebrar’a ihtiyacımız olacak. Ebrar formda olursa bizim için maçları çözebilir. Umarım onu geri kazanabiliriz çünkü bu takımın ona ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. O da bunu biliyor ve onun da bu durumdan ötürü ne kadar üzgün olduğunu biliyorum" dedi.

04/08/2024 20:29