Danimarka Başbakanı Grönlandlılardan özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1950’li yıllarda sosyal bir deneyin parçası olarak o dönem ülkenin bir parçası olan Grönland’da küçük yaşta ailelerinden koparılan kişilerden özür diledi.

BBC’nin haberine göre, 1950’lerde seçkin bir toplumsal kesim oluşturma hedefli sosyal deney kapsamında ailelerinden 4-9 yaş arasında koparılan 22 Grönland yerlisinden halen yaşayan 6’sının Danimarka’ya karşı açtıkları tazminat davasında uzlaşmaya varıldı.

Hükûmetin tazminat ödemeyi kabul etmesiyle Danimarka Başbakanı Frederiksen, başkent Kopenhag’da düzenlenen Grönland Başbakanı Mute Egede’nin de katıldığı törende 6 Grönland yerlisinden bizzat özür dileyerek "Maruz kaldığınız şey korkunçtu, insanlık dışıydı, adil değildi, kalpsizdi" dedi.

Frederiksen, “Danimarka bugün söylemesi doğru olan tek şeyi söylüyor, üzgünüz” dedi.

Danimarka Başbakanı haftaya da Grönland’a giderek orada özür dileyecek. Ayrıca Danimarka hükûmeti, her bir kişiye 38 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

22 çocuk ailelerinden koparılmıştı

Grönland’daki ailelerinden koparılarak Danimarka’ya getirilen 22 çocuğun, Danca öğretilerek örnek Grönlandlılar olarak yetiştirilmesi ve yeniden evlerine geri gönderilmeleri planlanmıştı.

İki toplum arasında sıkı bağlar kurabilecek seçkin bir toplumsal kesim oluşturma hedefiyle ailelerinden koparılan çocuklar, önce bakımevine ardından koruyucu anne babanın yanına yerleştirilmişti.

Bir buçuk yıl sonra 6’sı evlat edinilen çocuklardan 16’sı Grönland’a dönmüştü.

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10/03/2022 09:46