Danimarka Covid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

Danimarka'da Maliye Bakan Vekili Morten Bödskov, dijital yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

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03/02/2021

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Danimarka Covid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

Maliye Bakan Vekili Bödskov, düzenlediği basın toplantısında, iş dünyasının temsilcileriyle dijital Kovid-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik altyapı çalışmalarına başladıklarını, sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini belirtti.

Dijital Kovid-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız." dedi.

Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen, Kovid-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Mikkelsen, iş dünyasının Kovid-19 pasaportunun özellikle yeme-içme sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını umduğunu söyledi.

03/02/2021 19:18
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TAGS: danimarka, covid, pasaport, haberkibris
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