Danimarka, Sırbistan'a fırsat vermedi

Uluslar Ligi'nde ikinci grup maçları başladı. A Ligi 4. Grup ikinci maçında Danimarka ve Sırbistan, Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 36. dakikada Albert Gronbaek ve 61. dakikada Poulsen'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Grup maçlarının ikisini de kazanan Danimarka puanını 4 yaptı. Sırbistan ise 1 puanda kaldı. Danimarka üçncü grup maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Sırbistan ise İsviçre'yi konuk edecek.