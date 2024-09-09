Danimarka, Sırbistan'a fırsat vermedi

Uluslar A Ligi 4. Grup ikinci maçında Danimarka sahasında Sırbistan'ı 2-0 yendi. Kırmızı beyazlılar gruptaki iki maçta 4 gol atarken, kalesini gole kapattı.

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09/09/2024

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Danimarka, Sırbistan'a fırsat vermedi

Uluslar Ligi'nde ikinci grup maçları başladı. A Ligi 4. Grup ikinci maçında Danimarka ve Sırbistan, Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 36. dakikada Albert Gronbaek ve 61. dakikada Poulsen'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Grup maçlarının ikisini de kazanan Danimarka puanını 4 yaptı. Sırbistan ise 1 puanda kaldı. Danimarka üçncü grup maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Sırbistan ise İsviçre'yi konuk edecek.

09/09/2024 09:44
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Danimarka, Sırbistan
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