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Danimarka tek golle!

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi

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16/06/2018

Danimarka tek golle!
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2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mordovia Arena'da oynanan karşılaşmayı Danimarka 1-0 galip tamamladı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada

Yussuf Yurary Poulsen kaydetti. Peru, ilk yarının son dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurulması sonrasında penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Christian Cueva topu üstten dışarı attı.

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TAGS: dünya kupası, haber kıbrıs
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