Danimarka'da bilgi teknoloji sistemindeki kesinti nedeniyle birçok hastanede işlemler iptal edildi

Danimarka'nın Orta Danimarka Bölgesi'nde, bilgi teknoloji sistemlerindeki geniş kapsamlı kesinti nedeniyle hastanelerde bazı ameliyatlar ve randevular iptal edildi.

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Orta Danimarka Bölgesi'nde bilgi teknoloji sistemlerinde geniş kapsamlı kesinti meydana geldi.

Kesinti nedeniyle hastanelerde bazı cerrahi operasyonlar iptal edilirken kan tahlili yapılamadığı ve hasta bilgilerine erişilemediği için acil olmayan birçok hastanın randevusu ertelendi.

Kesintinin iç şebekedeki arızadan kaynaklandığı ve sistemlerin çalışır hale getirildiği bildirildi.

Öte yandan, Danimarka Kamu Güvenliği Ajansı, kesintiden saatler önce "orta" seviyedeki siber casusluk riski seviyesini, Avrupa'da telekomünikasyon sektörüne yönelik "saldırılar" gerekçe gösterilerek "yüksek" seviyeye çıkarmıştı.

Danimarka Kamu Güvenliği ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Torsten Schack Pedersen, yaptığı açıklamada, telekomünikasyon sektörünün siber güvenliğe odaklanması çağrısında bulunmuştu.

Pedersen, Rusya'nın "hibrit yöntemlerle siber saldırılara daha meyilli hale geldiğini" savunarak, bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmişti.