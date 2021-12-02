Danimarka'da kar fırtınası nedeniyle müşteriler geceyi mağazada geçirdi

 Danimarka’da mobilya ve ev aksesuarları tasarlayan bir şirketin çalışanları ve 6 müşteri, olumsuz hava şartları nedeniyle mobilya mağazasında mahsur kaldı.

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02/12/2021

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Danimarka'da kar fırtınası nedeniyle müşteriler geceyi mağazada geçirdi

 Danimarka’da mobilya ve ev aksesuarları tasarlayan bir şirketin çalışanları ve 6 müşteri, olumsuz hava şartları nedeniyle mobilya mağazasında mahsur kaldı.

CNN’in haberine göre, Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 6 müşteri ve 24 çalışan geceyi mağazada geçirmek zorunda kaldı ve satışa sunulan yataklarda uyudu.

Mağaza müdürü Peter Elmose, yatak odası ürünlerinin sergilendiği salonda uyuduklarını söyledi.

Elmose, geceyi yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçirdiklerini, bu durumun eğlenceli ve komik olduğunu ifade etti.

02/12/2021 16:07
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TAGS: Danimarka
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