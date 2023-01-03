Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 50 bin tavuk itlaf edilecek

 Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

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03/01/2023

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Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 50 bin tavuk itlaf edilecek

 Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Orum Kasabası'nda bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, salgının önlenmesi için çiftlikteki 50 bin tavuğun itlaf edileceği kaydedildi.

Lolland Adası'nda Noel Bayramı'ndan önce kuş gribi nedeniyle 36 bin hindinin itlaf edildiği açıklanmıştı.

03/01/2023 09:56
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TAGS: Danimarka, kuş grib, tavuk itlaf edilecek
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