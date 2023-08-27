Danimarka'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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27/08/2023

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Danimarka'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Kopenhag Polis Sözcüsü Poul Kjeldsen, Christina Mahallesi'ndeki binada maskeli iki kişinin ateş açtıklarını bildirdi.

Saldırının nedeninin suç çeteleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Kjeldsen, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, maskeli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Christina Mahallesi, suç çeteleri, anarşist komünler ve yoğun uyuşturucu kullanımıyla biliniyor.

27/08/2023 17:35
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TAGS: Danimarka, silahlı saldırı
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