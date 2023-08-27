Danimarka'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
27/08/2023
Kopenhag Polis Sözcüsü Poul Kjeldsen, Christina Mahallesi'ndeki binada maskeli iki kişinin ateş açtıklarını bildirdi.
Saldırının nedeninin suç çeteleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Kjeldsen, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Polis, maskeli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Christina Mahallesi, suç çeteleri, anarşist komünler ve yoğun uyuşturucu kullanımıyla biliniyor.