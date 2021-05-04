Danimarka’da yasaklar gevşiyor: İlkokullar açılıyor… Konser ve sinemaya şartlı izin

Danimarka'da corona yasaklarının gevşetilmesi kapsamında ilkokullara ve kapalı mekanlardaki aktivitelere izin çıktı. Konser, tiyatro ve sinema gibi etkinliklere gidecek kişilerde, aşı, virüsü geçirme ve ya da negatif test sonucu şartı aranacak.

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04/05/2021

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Danimarka’da yasaklar gevşiyor: İlkokullar açılıyor… Konser ve sinemaya şartlı izin

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama kampanyalarıyla birlikte ülkeler kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Onlar arasına son olarak Danimarka da katıldı.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde uygulanan yasaklarla yeni kararları açıkladı. Buna göre ülkede ilkokullar eğitime yeniden başlayacak. Kapalı alanlarda yapılan aktivitelere de izin verilecek. Söz konusu alanlar arasında tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve spor merkezleri yer alıyor.

Bu mekanlara gidecek kişiler corona pasaportuna göre kabul edilecek. Buna göre kişinin aşı olması, corona virüsü geçirmesi ya da son 72 saati kapsayan negatif test sonucu göstermesi gerekecek.

04/05/2021 11:38
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TAGS: Danimarka, yasak, koronavirüs
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