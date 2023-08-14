Danimarka’dan Kur’an-ı Kerim özrü

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aralarında Cezayir'in de bulunduğu bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle özür dileyerek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Danimarkalı Bakan görüşmede, Kopenhag’daki Cezayir Büyükelçiliği dahil olmak üzere bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik suç dalgasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, özür diledi.

Bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Rasmussen, söz konusu saldırıların Danimarka toplumunun hoşgörü geleneğine tamamen aykırı olduğunu kaydetti. Rasmussen ayrıca Attaf'a, hükümetinin bu menfur uygulamalara son vermeyi amaçlayan yasa tasarısında son rötuşları yapmakta olduğu bilgisini vererek, bu yasa tasarısını parlamentoya sunacağını sözlerine ekledi.

İSVEÇ’TEN UYARI

İsveç de, Kur’an-ı Kerim’e saldırılar ve bunlara karşı İslam dünyasındaki protestoların ardından yurt dışındaki İsveçlilere ve İsveç’le bağlantılı işletmelere “dikkatli olmaları” çağrısında bulundu.

AP’deki habere göre, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki İsveçlilerin ve İsveç’le bağlantılı işletmelerin “tetikte ve dikkatli” olması gerektiğini belirtti. Landerholm, ülkeye ve İsveç’in yurt dışındaki çıkarlarına yönelik “artan bir tehdit” olduğuna işaret ederek, güvenlik durumunun kötüleştiğini vurguladı.

“Terörist grupların temsilcileri, İsveç’e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu.” ifadelerini kullanan Landerholm, İsveç’in “meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak” görülmeye başlandığını kaydetti.