Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvaya katılacak ülkelerin de kadroları belli olmaya başladı. Avrupa ülkesi Danimarka’nın açıklanan kadrosunda Galatasaray’dan Victor Nelsson ve Trabzonspor’dan Jens Stryer Larsen de kendilerine yer buldu.

Danimarka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler:



Kasper Schmeichel (Nice)

Oliver Christensen (Hertha Berlin).

Savunma:



Simon Kjaer (AC Milan)

Joachim Andersen (Crystal Palace)

Joakim Maehle (Atalanta)

Andreas Christensen (Barcelona)

Rasmus Kristensen (Leeds United)

Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Victor Nelsson (Galatasaray)

Daniel Wass (Brondby).

Orta Saha:



Thomas Delaney (Sevilla)

Mathias Jensen (Brentford)

Christian Eriksen (Man. United)

Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).

Forvet:



Andreas Skov Olsen (Club Bruges)

Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt)

Andreas Cornelius (Copenhagen)

Martin Braithwaite (Espanyol)

Kasper Dolberg (Sevilla)

Mikkel Damsgaard (Brentford)

Jonas Wind (VfL Wolfsburg).

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08/11/2022 10:37