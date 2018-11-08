Danla Bilic: Hedef gösteriliyoruz, linç etmek istiyorlar

Bir süredir kendisi gibi sosyal medya üzerinden ünlenen Kerimcan Durmaz ile bir sohbet programı sunan Danla Bilic, çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle hedef tahtasına konulunca tıpkı birlikte program sunduğu gibi Kerimcan Durmaz gibi hesabından bir paylaşımda bulundu ve çocukları iyi yetiştirmenin yolunun aileden geçtiğini söyleyerek üzerlerinden prim yapılmaya çalışıldığını iddia etti. İşle Danla Bilic’in konuyla ilgili paylaşımı: