Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı iddia edildi: Ünlü fenomen ilk kez konuştu

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü fenomen iddialara yanıt verdi.

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06/03/2025

Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı iddia edildi: Ünlü fenomen ilk kez konuştu

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Aşk dedikodularının sosyal medyada gündem olmasının ardından Danla Bilic sessizliğini bozdu.

"AŞK MAŞK YOK"

Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.

Bilic, ''Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım'' ifadelerini kullandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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