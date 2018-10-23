Danla Bilic: 'Kaşarlık' yaparak adımı duyurdum!

Instagramda üç milyonun üzerinde takipçisi olan YouTuber Danla Bilic, Kerimcan Durmaz ile birlikte sunduğu ‘Şey Dermişim’ isimli YouTube programında ilginç itiraflarda bulundu.

Sosyal medya sayfasından Alper Potuk, Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic, ünlü olma hikayesini şu sözlerle ifade etti:

“50 BİN TAKİPÇİ GELDİ”

“Futbolcu meselem var herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50 bin 60 bin takipçi geldi bana ve sonra YouTube kanalı açtım” dedi.

DANLA BİLİC’TEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda sarf ettiği sözlerin pek çok yerde haber olmasının ardından bir açıklama yapma gereği duyan Danla Bilic, şu satırlarla duruma açıklık getirdi: