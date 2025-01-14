Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Biliç, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programda yaptırdığı estetik operasyonlardan bahsetti.

Biliç, kalçasına yaptırdığı uygulamadan pişmanlık duyduğunu ve yaşadığı kötü günleri anlattı.

"ÇOK YASAKLI BİR MADDEYMİŞ"

Biliç, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara" dedi.

"Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" diyen Biliç bu uygulamayı hiç kimseye tavsiye etmediğini söyledi.

Hastaneye yatırılan sosyal medya fenomeni, "Hala bitmiş bir süreç değil. Bir kez daha muhtemelen ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM KİMSE YAPTIRMASIN"

Biliç bu uygulamanın zararlarından şu sözlerle bahsetti:

"Dolgu kaburgama çıktı. Akıp kayan bir şey, MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığını bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey."