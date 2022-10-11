Danla Bilic'ten Kubilay Aka'ya evlilik iması!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka ilişki yaşamaya başlamış, bu aşk magazin gündemine damga vurmuştu. Yaptığı makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Kubilay Aka'ya evlilik imasında bulunan bir paylaşımda bulundu.

Danla Bilic YouTube üzerinden yaptığı makyaj videoları ile tanınıyordu. Kubilay Aka ise Vatanım Sensin dizisi ile tanınıp şöhreti elde etmişti. İki ismin yaşamaya başladıkları aşk, magazin gündemine damga vurmuştu. Danla Bilic'ten, sevgilisi Kubilay Aka'ya evlilik imasında bulunan bir paylaşım geldi. Kadınlar neden evlenme teklifi etmiyor?

Danla Bilic paylaşımında, "Ya çok affedersiniz de evlenme teklifini niye biz etmiyoruz erkeğin keyfine kalmış zamanına karar veriyor falan hayırdır" ifadelerine yer verdi.

Ünlü fenomen daha sonra attığı tweetin genel bir düşüncesi olduğunu, Kubilay Aka'ya istinaden atılmış bir tweet olmadığını söyledi.

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11/10/2022 11:08