Dans videoları sızan Sanna Marin aklandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Finlandiya sivil ombudsmanı, alınan şikayetlerin Marin'in herhangi bir resmi görevi tehlikeye attığını kanıtlamadığını belirterek, Marin'in başbakan olarak görevlerini ihmal etmediği sonucuna vardı.



Başbakan'ın boş zaman etkinliklerinin ahlaki ve sosyal boyutlarının Parlamento içerisinde çözülmesi gereken bir mesele olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiğini gösteren videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.



Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.



Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Fin Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

ızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMIŞTI

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.



Marin'in, 19 Ağustos'ta yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.



Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için de eleştirilerin hedefi olmuştu.

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05/11/2022 09:36