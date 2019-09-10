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Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı

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10/09/2019

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Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı

Dance Base Art Studio, 12’nci yıl sonu gösterisinden elde edilen 11 bin 500 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dance Base Show “REM” etkinliğinden elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Dance Base Art Studio Direktör Ahu Karaderi tarafından bağışlandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Hüseyin Özün Yamaç, her zaman vakfa üye çocukların ve ailelerinin yanında duran Dance Base Art Studio direktörü Karaderi’ye teşekkür etti.

Ahu Karaderi’ye plaket de takdim edildi.

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TAGS: Kemal Saraçoğlu Vakfı
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