Dar sokak operasyonu zanlısı cezaevine gönderildi!

Gazimağusa’da PGM bağlı NKÖM görevli polis ekiplerinin, Dar Sokak Operasyonu’nda yakaladığı F.P., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

F.P., bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna çıkarıldı ve yargılanıncaya değin 2 ay süresince cezaevine gönderildi.

Mahkemede yemin tahtında şahadet veren meselenin tahkikat sorumlusu

Nurettin Enginer, zanlıyı, 6.12.2022’de saat 18:00 Dar Sokak Operasyonu sonucu suç üstü tutuklandığını anımsattı.

Enginer, zanlının yere attığı poşet içerisinde, üzerinde ve evinde yaptığı aramada 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile MDMA türü uyuşturucu madde olan 217 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi bulup emare aldığını hatırlattı.

Tanık polis, tahkikatını tamamladığını belirterek mahkemeden zanlıyı cezaevine göndermesini istedi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 ay süresince hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi yönünde karar Verdi. (MHA)

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14/12/2022 19:18